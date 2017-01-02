Мертву жінку знайшли на сходах дев'ятиповерхівки у Кременчуці
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. У дев'ятиповерхівці в місті Кременчук було виявлено тіло жінки без ознак життя. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Полтавської області.
Виїздом на місце події встановлено, що на сходах одного з поверхів житлового будинку знаходиться тіло жінки. На місці події працюють працівники поліції. Всі обставини з’ясовуються.
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Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).