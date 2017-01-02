Мертвую женщину нашли на лестнице девятиэтажки в Кременчуге
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В девятиэтажке в Кременчуге было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.
Выездом на место происшествия установлено, что на лестнице одного из этажей жилого дома находится тело женщины. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства выясняются.
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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).