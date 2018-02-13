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МЕРТ затягує призначення керівника ДПЗКУ: конкурс вдруге не відбувся

МЕРТ затягує призначення керівника ДПЗКУ: конкурс вдруге не відбувся

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Другий етап конкурсу на заміщення посади голови виконавчого органу ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ), що мав відбутися 12 лютого, перенесено. Точна дата конкурсу наразі не відома. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

У МЕРТ пояснили, що 12 лютого Комітет з призначень заслуховував виключно кандидатів на позиції членів наглядової ради ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

“Дата співбесід кандидатів на заміщення посади голови виконавчого органу ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ наразі не відома”, — повідомили у прес-службі відомства.

Нагадаємо, що другий етап конкурсу на заміщення посади керівника не відбувся вже вдруге. Спочатку проведення співбесід із кандидатами було заплановано на 31 січня поточного року, але, як пояснили у МЕРТ, завадили їх проведенню “технічні причини”.

Також нагадаємо, до другого туру конкурсу пройшло 5 із 14 кандидатів. Про кого саме йдеться, офіційно у МЕРТ не повідомляють. Проте, за даними окремих ЗМІ, до другого туру пройшли колишній в.о. голови ДПЗКУ Дмитро Гавриш та депутат Київради Антон Дрепін. Жоден з них у сфері продажу зерна раніше не працював.

Додамо, що Д.Гавриша на посаду в. о. голови ДПЗКУ було призначено у вересні, але вже 11 січня його було звільнено “за власним бажанням”. Наступного ж дня уряд призначив нового в.о. голови правління ДПЗКУ. Нею стала екс-менеджер підприємства О.Бахматюка — Ірина Марченко.

Цікаво, що призначення нового в.о. ініціював заступник міністра агрополітики М.Мартинюк. За інформацією джерел УНН, до призначення легітимного керівника ДПЗКУ, перед І.Марченко, крім налагодження відносин з китайськими кредиторами корпорації, стоятимуть все ті ж завдання, що і перед її попередником Д.Гавришем.

Ймовірно, що йдеться про подальше виведення активів з ДПЗКУ на збанкрутілу ДАК “Хліб України”. Хоча саме ця активність Д.Гавриша, за даними ЗМІ, і збурила китайських партнерів корпорації та призвела до замороження коштів компанії на банківських рахунках.

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