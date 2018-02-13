МЭРТ затягивает назначение руководителя ГПЗКУ: конкурс второй раз не состоялся

В МЭРТ пояснили, что 12 февраля Комитет по назначениям заслушал исключительно кандидатов на позиции членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Дата собеседований кандидатов на замещение должности главы исполнительного органа ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" пока не известна", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что второй этап конкурса на замещение должности руководителя не состоялся уже во второй раз. Изначально, проведение собеседований с кандидатами было запланировано на 31 января текущего года, но, как пояснили в МЭРТ, помешали их проведению "технические причины".

Также напомним, во второй тур конкурса прошло 5 из 14 кандидатов. О ком именно идет речь, официально в МЭРТ не сообщают. Однако, по данным отдельных СМИ, во второй тур прошли бывший и.о. председателя ГПЗКУ Дмитрий Гавриш и депутат Киевсовета Антон Дрепин. Ни один из них в сфере продажи зерна ранее не работал.

Добавим, что Д.Гавриш на должность и. о. председателя ГПЗКУ был назначен в сентябре, но уже 11 января он был уволен "по собственному желанию". На следующий день правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия О.Бахматюка - Ирина Марченко.

Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики М.Мартынюк. По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ, перед И.Марченко, кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации, стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Д.Гавришем.

Вероятно, речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины". Хотя именно эта активность Д.Гавриша, по данным СМИ, и подняла китайских партнеров корпорации и привело к замораживанию средств компании на банковских счетах.