Мером Берліна вперше стане жінка. Раніше її викривали у плагіаті

Деталі

Німецькі соціал-демократи (СДПН) перемогли на регіональних виборах і очолили уряд в Берліні. Кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини 43-річна Гіффай, яка раніше була міністром у справах сім'ї в національному уряді канцлерки Ангели Меркель, стане першою жінкою-мером столиці Німеччини.

СДПН набрала 21,4% в Берліні, що трохи нижче 21,6%, які вони набрали 2016 року, водночас "Зелені" набрали 18,9%, а "Ліві" — 14%.

Прогнозують, що СДПН планує продовжити свою нинішню коаліцію в мерії з "Зеленими" та "Лівими".

Додамо

Франциска Гіффай, яка могла очолити СДПН на національному рівні, у травні пішла з посади міністра після скандалу, пов'язаного з плагіатом у її докторській дисертації.

У червні комісія Вільного університету Берліна позбавила Гіффай докторського ступеня. Президія університету одностайно ухвалила таке рішення після консультацій та перевірки дисертації Гіффай.

Нагадаємо

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Цього року закінчується епоха Ангели Меркель, яка вперше з 2005 року не очолюватиме Християнсько-демократичний союз (ХДС) і не претендуватиме на посаду федерального канцлера.