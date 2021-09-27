Мером Берліна вперше стане жінка. Раніше її викривали у плагіаті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Франциска Гіффай, яку раніше викрили у плагіаті під час написання дисертації, стане першою жінкою-мером Берліна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Німецькі соціал-демократи (СДПН) перемогли на регіональних виборах і очолили уряд в Берліні. Кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини 43-річна Гіффай, яка раніше була міністром у справах сім'ї в національному уряді канцлерки Ангели Меркель, стане першою жінкою-мером столиці Німеччини.
СДПН набрала 21,4% в Берліні, що трохи нижче 21,6%, які вони набрали 2016 року, водночас "Зелені" набрали 18,9%, а "Ліві" — 14%.
Прогнозують, що СДПН планує продовжити свою нинішню коаліцію в мерії з "Зеленими" та "Лівими".
Додамо
Франциска Гіффай, яка могла очолити СДПН на національному рівні, у травні пішла з посади міністра після скандалу, пов'язаного з плагіатом у її докторській дисертації.
У червні комісія Вільного університету Берліна позбавила Гіффай докторського ступеня. Президія університету одностайно ухвалила таке рішення після консультацій та перевірки дисертації Гіффай.
Нагадаємо
26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Цього року закінчується епоха Ангели Меркель, яка вперше з 2005 року не очолюватиме Християнсько-демократичний союз (ХДС) і не претендуватиме на посаду федерального канцлера.