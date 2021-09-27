Мэром Берлина впервые станет женщина. Ранее ее уличали в плагиате
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Франциска Гиффай, которую ранее уличили в плагиате во время написания диссертации, станет первой женщиной-мэром Берлина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Немецкие социал-демократы (СДПГ) победили на региональных выборах и возглавили правительство в Берлине. Кандидат Социал-демократической партии Германии 43-летняя Гиффай, которая ранее была министром по делам семьи в национальном правительстве канцлера Ангелы Меркель, станет первой женщиной-мэром столицы Германии.
СДПГ набрала 21,4% в Берлине, что чуть ниже 21,6%, которые они набрали в 2016 году, в то же время "Зеленые" набрали 18,9%, а "Левые" — 14%.
Прогнозируют, что СДПГ планирует продолжить свою нынешнюю коалицию в мэрии с "Зелеными" и "Левыми".
Добавим
Франциска Гиффай, которая могла возглавить СДПГ на национальном уровне, в мае ушла с поста министра после скандала, связанного с плагиатом в ее докторской диссертации.
В июне комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки диссертации Гиффай.
Напомним
26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
В этом году заканчивается эпоха Ангелы Меркель, которая впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и не будет претендовать на должность федерального канцлера.