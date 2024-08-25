Меркурій вже не ретроградний: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Меркурій повернувся до свого звичного руху, а з ним і ми повертаємося до звичного ритму життя. Професійна астрологиня Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, що чекає на представників усіх знаків Зодіаку в період з 26 серпня по 1 вересня.

"Цього тижня 28 серпня ретроградний Меркурій зупинився і переходить у свій прямий директний рух. Тому до 30 серпня ми відчуваємо особливі труднощі у спілкуванні, навчанні та в пересуваннях. На вихідних нам стало легше. А з наступного тижня ми повернемося до звичного для нас ритму життя.

Протягом наступного тижня Венера перебуватиме в опозиції до Нептуна, що відразу позначиться на наших взаєминах. Особливо у жінок може підвищиться тривожність і страхи, підозрілість і ревнощі. У цей період необхідно відмовитися від серйозних косметологічних процедур і пластичної хірургії. Перенесіть їх на наступний тиждень.

Марс також дасть квадратуру до Нептуна, що дасть підвищену агресію і погане самопочуття", - розповіла астролог.

ОВНИ

Цей тиждень для вас буде дуже активним і діловим. Перед вами відкриються великі можливості у вашій трудовій діяльності. У цей період ви зможете вдало закінчити важливі проєкти, налагодити взаємини зі своїм колективом і впорядкувати всі накопичені справи.

Цього тижня вам варто відмовитися від великих покупок і бути уважними на дорогах.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень у вас може пройти в пристрастях і в з'ясуваннях стосунків із вашими коханими. Можливі непорозуміння і розбіжності. У цей період варто відмовитися від нових знайомств. У стосунках із вашими дітьми також можуть виникнути труднощі. Приділяйте їм більше часу і любові.

Творчим Тельцям цей тиждень принесе великі можливості та натхнення. Більше часу приділяйте собі та своєму відпочинку.

БЛИЗНЮКИ

Початок цього тижня для вас буде дуже емоційним і тут важливо тримати себе в руках, особливо у стосунках із вашими близькими.

Зараз чудовий період для того, щоб зайнятися сімейними питаннями, довести важливі справи до кінця. Присвятіть час своєму дому і наведенню порядку в ньому. Але зараз не час для купівлі-продажу нерухомості або дорогих обновок.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам багато цікавих знайомств, зустрічей із людьми, яких ви давно не бачили. У цьому періоді ви зможете закінчити важливі справи, особливо пов'язані з передачею інформації та навчанням.

У середині тижня ви відчуватимете дуже сильну емоційну напругу і тут важливо зберігати спокій. Ваші переживання можуть стосуватися як грошових питань, так і питань особистих стосунків.

ЛЕВИ

Саме час вирішити всі свої фінансові питання, роздати борги і заплатити за рахунками. Але не варто робити великі покупки та інвестувати. Цей тиждень принесе вам багато напруги у ваших справах. Ви зможете розраховувати тільки на самих себе, оскільки підтримки від ваших однодумців і розуміння буде домогтися складно. Цей час краще присвятити закінченню важливих справ і наведенню порядку у вашому домі.

ДІВИ

Зараз чудовий час, щоб присвятити його повністю собі та своєму розвитку. Приведіть себе до ладу, відвідайте цього тижня салон краси. Але не варто робити занадто складних процедур.

На роботі варто уникати конфліктних ситуацій із вашим керівництвом у першій половині тижня. Не варто зараз обтяжувати себе важкою працею і складними завданнями. Більше відпочивайте.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня вам необхідно зайнятися своїм внутрішнім світом і глибоко розібратися в собі. Ви можете відчувати, що всі проблеми світу лежать на ваших плечах. І дійсно, для вас зараз складний кармічний період. Буде правильним м'якше ставитися до себе, зайнятися психологією, медитацією, духовними практиками. Таким чином ви зможете досягти прекрасного внутрішнього стану.

Зараз вам варто відкласти далекі поїздки та подорожі. Також можуть виникнути труднощі в навчанні, неуважність. Тому приділіть більше часу собі та своєму внутрішньому світу.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень принесе вам хороші можливості для завершення важливих справ і проєктів, для вирішення тривалих питань. На підтримку до вас прийдуть ваші друзі і люди, які розуміють вас.

Вам варто відмовитися від ризиків, необдуманих рішень і жорстких ситуацій. Дійте спокійно, впевнено, заздалегідь усе спланувавши і тоді успіх не змусить вас чекати.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня вам доведеться взяти на себе велику відповідальність за інших людей. У вас буде можливість вдало завершити великі й важливі суспільні справи. Не поспішайте з прийняттям пропозицій, особливо щодо роботи. Перенесіть ці питання на наступний тиждень.

Також вам варто бути дуже обережними у стосунках із вашими партнерами. Тут можуть виникнути гострі конфліктні ситуації та непорозуміння. Також і в особистих стосунках вам варто бути поступливішими, щоб зберегти мир у родині.

КОЗЕРОГИ

Зараз чудовий час для того, щоб ви завершили всі накопичені ділові та юридичні питання. Вдало складатимуться взаємини з іноземцями.

Але не поспішайте починати нові справи. У навчанні цього тижня можуть бути складнощі, а іспити, за можливості, краще вам перенести. Також не варто їздити в далекі поїздки. Будьте уважними до свого здоров'я. Більше відпочивайте і проводьте часу на природі.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня вам не варто поспішати і робити необдумані вчинки. Краще займіться питаннями, що накопичилися. Постарайтеся закінчити розпочате.

В особистих стосунках у вас можуть розгорітися справжнісінькі пристрасті. Тому будьте уважні до коханих. Відкладіть нові знайомства. У стосунках із дітьми також слід бути обережними, приділіть їм більше часу.

РИБИ

Цього тижня вам доведеться приділити багато часу своїм супутникам життя. Тут сімейні стосунки вийдуть на перший план. Вам потрібно зберігати спокій і вибудувати з ними сприятливі стосунки.

Разом зі своїми партнерами, як по бізнесу, так і по шлюбу, вам саме час закінчити розпочаті питання. Ще раз перегляньте ваші взаємини.

На початку тижня у вас може виникнути безліч побутових питань, а також питань із дрібним ремонтом