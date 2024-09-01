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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 11:52  •  3140 просмотра

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Астролог Ксения Базиленко представила гороскоп для всех знаков Зодиака на 2-8 сентября. Меркурий вышел из ретроградности, что повлияет на общение и дела. Венера в оппозиции к Нептуну может вызвать тревожность.

Меркурий вернулся к своему привычному движению, а с ним и мы возвращаемся к привычному ритму жизни. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что ждёт представителей всех знаков Зодиака в период со 2 по 8 сентября.

"На этой неделе 28 августа ретроградный Меркурий остановился перешел в свое прямое директное движение. Поэтому до 30 августа мы испытывали особые трудности в общении, обучении и в передвижениях. На выходным нам стало легче. А со следующей неделе мы вернемся к привычному для нас ритму жизни.

На протяжении наступающей недели Венера будет находится в оппозиции к Нептуну, что сразу скажется на наших взаимоотношениях. Особенно у женщин может повысится тревожность и страхи, подозрительность и ревность. В этот период необходимо отказаться от серьезных косметологических процедур и пластической хирургии. Перенесите их на следующую неделю.

Марс также даст квадратуру к Нептуну, что даст повышенную агрессию и плохое самочувствие", - рассказала астролог.

ОВНЫ

Эта неделя для вас будет очень активной и деловой. Перед вами откроются большие возможности в вашей трудовой деятельности. В этот период вы сможете удачно закончить важные проекты, наладить взаимоотношения со своим коллективом и привести в порядок все накопившиеся дела.

На этой неделе вам стоит отказаться от крупных покупок и быть внимательными на дорогах.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя у вас может пройти в страстях и в выяснениях отношений с вашими любимыми. Возможны непонимания и разногласия. В этот период стоит отказаться от новых знакомств. В отношениях с вашими детьми также могут возникнуть трудности. Уделяйте им больше времени и любви.

Творческим Тельцам эта неделя принесет большие возможности и вдохновение. Больше времени уделяйте себе и своему отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало этой недели для вас будет очень эмоциональным и здесь важно держать себя в руках, особенно в отношениях с вашими близкими.

Сейчас отличный период для того, чтобы заняться семейными вопросами, довести важные дела до конца. Посвятите время своему дому и наведению порядка в нем. Но сейчас не время для купли-продажи недвижимости или дорогих обновок.

РАКИ

Эта неделя принесет вам много интересных знакомств, встреч с людьми, которых вы давно не видели. В этом периоде вы сможете закончить важные дела, особенно связанные с передачей информации и обучением.

В середине недели вы будете ощущать очень сильное эмоциональное напряжение и здесь важно сохранять спокойствие. Ваши переживания могут касаться как денежных вопросов, так и вопросов личных отношений.

ЛЬВЫ

Самое время разрешить все свои финансовые вопросы, раздать долги и заплатить по счетам. Но не стоит делать крупные покупки и инвестировать.   Эта неделя принесет вам много напряжения в ваших делах. Вы сможете рассчитывать только на самих себя, поскольку поддержки от ваших единомышленников и понимания будет добиться сложно. Это время лучше посвятить окончанию важных дел и наведению порядка в вашем доме.

ДЕВЫ

Сейчас отличное время, чтобы посвятить его полностью себе и своему развитию. Приведите себя в порядок, посетите на этой неделе салон красоты. Но не стоит делать слишком сложных процедур.

На работе стоит избегать конфликтных ситуаций с вашим руководством в первой половине недели. Не стоит сейчас обременять себя тяжелым трудом и сложными задачами. Больше отдыхайте.

ВЕСЫ

На этой неделе вам необходимо заняться своим внутренним миром и глубоко разобраться в себе. Вы можете ощущать, что все проблемы мира лежат на ваших плечах. И действительно, для вас сейчас сложный кармический период. Будет правильным мягче относиться к себе, заняться психологией, медитацией, духовными практиками. Таким образом вы сможете достичь прекрасного внутреннего состояния.

Сейчас вам стоит отложить дальние поездки и путешествия. Также могут возникнуть трудности в обучении, невнимательность. Поэтому уделите больше времени себе и своему внутреннему миру.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя принесет вам хорошие возможности для завершения важных дел и проектов, для решения затянувшихся вопросов. В поддержку к вам придут ваши друзья и понимающие вас люди.

Вам стоит отказаться от рисков, необдуманных решений и жестких ситуаций. Действуйте спокойно, уверенно, заранее все спланировав и тогда успех не заставит вас ждать.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам придется взять на себя большую ответственность за других людей. У вас будет возможность удачно завершить большие и важные общественные дела. Не спешите с принятием предложений, особенно по работе. Перенесите эти вопросы на следующую неделю.

Также вам стоит быть очень осторожными в отношении с вашими партнерами. Здесь могут возникнуть острые конфликтные ситуации и недопонимания. Также и в личных отношениях вам стоит быть более уступчивыми, чтобы сохранить мир в семье.

КОЗЕРОГИ

Сейчас отличное время для того, чтобы вы завершили все накопившиеся деловые и юридические вопросы. Удачно будут складываться взаимоотношения с иностранцами.

Но не спешите начинать новые дела. В обучение на этой неделе могут быть сложности, а экзамены, по возможности, лучше вам перенести. Также не стоит ездить в дальние поездки. Будьте внимательно к своему здоровью.  Больше отдыхайте и проводите времени на природе.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вам не стоит спешить и делать необдуманные поступки. Лучше займитесь накопившимися вопросами. Постарайтесь закончить начатое.

В личных отношениях у вас могут разгореться самые настоящие страсти. Поэтому будьте внимательны к любимым. Отложите новые знакомства.  В отношениях с детьми также следует быть осторожными, уделите им больше времени.

РЫБЫ

На этой неделе вам придется уделить много времени своим спутникам жизни. Здесь семейные отношения выйдут на первый план. Вам нужно сохранять спокойствие и выстроить с ними благоприятные отношения.

Вместе со своими партнерами, как по бизнесу, так и по браку, вам самое время закончить начатые вопросы. Ещё раз пересмотрите ваши взаимоотношения.

В начале недели у вас может возникнуть множество бытовых вопросов, а также вопросов с мелким ремонтом

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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