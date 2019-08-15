Меркель звинуватила Росію в руйнуванні договору про ліквідацію ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона доказово порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і таким чином дала привід для розірвання угоди. Про це глава німецького уряду заявила в середу, 14 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Берліні, повідомляє УНН з посиланням на DW.
З руйнуванням ДРСМД "була втрачена частина системи обмежень озброєнь в Європі і в усьому світі", - наводить слова Меркель її прес-служба.
У зв'язку з цим, зазначила федеральний канцлер, Німеччина разом з партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь. При цьому, підкреслила Меркель, НАТО знайде спільну відповідь на ситуацію, що склалася, про що неодноразово говорив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг.
"Німеччина - частина НАТО, і буде поводитися як партнер по НАТО", - заявила глава уряду.
Нагадаємо, Україна активізує діалог з НАТО через припинення ДРСМД.