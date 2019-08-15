Меркель обвинила Россию в разрушении договора о ликвидации ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения сделки. Об этом глава немецкого правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на DW.
С разрушением ДРСМД "была потеряна часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба.
В связи с этим, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы постарается прийти к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.
Напомним, Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения ДРСМД.