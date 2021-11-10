Меркель зідзвонилася з Путіним: закликала "вплинути" на ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі загострення ситуації на білорусько-польському кордоні. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише УНН.
Цитата:
“Канцлер Меркель говорила сьогодні телефоном із президентом Путіним про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Вона наголосила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом була нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це”, — повідомив він у Twitter.
Деталі
На сайті Кремля у повідомленні про телефонну розмову сказано, що ініціатором виступила німецька сторона.
За даними Кремля, Путін “запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн-членів Євросоюзу з Мінськом”.
Контекст
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватись на територію країни. На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони звучали із польського боку.
У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. Польща заявила, що усіх затримали.
Додамо
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.