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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Меркель зідзвонилася з Путіним: закликала "вплинути" на ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

Київ • УНН

 • 20790 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі загострення ситуації на білорусько-польському кордоні. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише УНН.

Меркель зідзвонилася з Путіним: закликала "вплинути" на ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

Цитата:

“Канцлер Меркель говорила сьогодні телефоном із президентом Путіним про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Вона наголосила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом була нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це”, — повідомив він у Twitter.

Деталі

На сайті Кремля у повідомленні про телефонну розмову сказано, що ініціатором виступила німецька сторона.

За даними Кремля, Путін “запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн-членів Євросоюзу з Мінськом”.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватись на територію країни. На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони звучали із польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. Польща заявила, що усіх затримали.

Додамо

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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