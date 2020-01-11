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Меркель заявила, що не підтримує санкції США проти "Північного потоку 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Німеччина відкидає санкції проти "Північного потоку - 2", це комерційний проект. Про це заявила в суботу в Москві канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Це - економічний проект", - сказала вона.

"Тому ми вважаємо його правильним", - зазначила Меркель. За її словами, Німеччина не підтримує екстериторіальні санкції США, які націлені в числі іншого на учасників "Північного потоку - 2".

За її словами, ФРН не бачить односторонньої залежності від РФ в питаннях поставок газу.

"Цей проект за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано", - зазначила вона.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку - 2" призупинено, але по першій нитці газопроводу Eugal - його продовження на території Німеччини до кордону з Чехією - з 1 січня 2020 газ офіційно вже пішов.

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