Меркель заявила, що не підтримує санкції США проти "Північного потоку 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Німеччина відкидає санкції проти "Північного потоку - 2", це комерційний проект. Про це заявила в суботу в Москві канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Це - економічний проект", - сказала вона.
"Тому ми вважаємо його правильним", - зазначила Меркель. За її словами, Німеччина не підтримує екстериторіальні санкції США, які націлені в числі іншого на учасників "Північного потоку - 2".
За її словами, ФРН не бачить односторонньої залежності від РФ в питаннях поставок газу.
"Цей проект за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано", - зазначила вона.
Нагадаємо, будівництво "Північного потоку - 2" призупинено, але по першій нитці газопроводу Eugal - його продовження на території Німеччини до кордону з Чехією - з 1 січня 2020 газ офіційно вже пішов.