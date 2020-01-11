Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113687 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112176 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124856 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104302 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107489 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107707 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131800 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130594 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 193471 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”

Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”

Киев  •  УНН

 • 17472 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Германия отвергает санкции против “Северного потока — 2”, это коммерческий проект. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Это — экономический проект”, — сказала она. “Поэтому мы считаем его правильным”, — отметила Меркель. По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников “Северного потока — 2”.

По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

"Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован",— отметила она.

Напомним, строительство “Северного потока — 2” приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел

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