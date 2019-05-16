Меркель заявила про непридатність в Європі післявоєнних порядків

КИЇВ. 16 травня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що нові виклики на кшталт російського втручання у вибори, економічного впливу Китаю і монополії США на цифрові сервіси говорять про те, що країнам Європи потрібно виступати єдиним фронтом. Такою думкою вона поділилася в інтерв’ю декільком ЗМІ, цитати з якого наводить газета The Guardian, повідомляє УНН.