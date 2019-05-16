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Меркель заявила про непридатність в Європі післявоєнних порядків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що нові виклики на кшталт російського втручання у вибори, економічного впливу Китаю і монополії США на цифрові сервіси говорять про те, що країнам Європи потрібно виступати єдиним фронтом. Такою думкою вона поділилася в інтерв’ю декільком ЗМІ, цитати з якого наводить газета The Guardian, повідомляє УНН.

“Немає сумнівів у тому, що Європі потрібно міняти своє місце в світі, що змінився. Старі гарантії післявоєнного порядку більше не застосовуються”, — сказала вона.

За її словами, США, Росія і Китай час від часу змушують європейські країни зайняти єдину позицію. “Дуже часто це складно через різницю в інтересах. Але ми це робимо — згадаємо, наприклад, нашу політику щодо конфлікту в Україні”, — додала Меркель.

Як стало відомо раніше, очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не планує займати посаду канцлерки до 2021 року.

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