Меркель заявила о непригодности в Европе послевоенных порядков

“Нет сомнений в том, что Европе нужно поменять свое место в изменившемся мире. Старые гарантии послевоенного порядка больше неприменимы”, — сказала она.

По ее словам, США, Россия и Китай время от времени заставляют европейские страны занять единую позицию. “Очень часто это сложно из-за разницы в интересах. Но мы это делаем — вспомним, к примеру, нашу политику относительно конфликта в Украине”, — добавила Меркель.

Как стало известно ранее, глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не планирует занимать должность канцлера до 2021 года.