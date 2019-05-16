Меркель заявила о непригодности в Европе послевоенных порядков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Канцлерка Германии Ангела Меркель заявила, что новые вызовы вроде российского вмешательства в выборы, экономического влияния Китая и монополии США на цифровые сервисы говорят о том, что странам Европы нужно выступать единым фронтом. Таким мнением она поделилась в интервью нескольким СМИ, цитаты из которого приводит газета The Guardian, сообщает УНН.
“Нет сомнений в том, что Европе нужно поменять свое место в изменившемся мире. Старые гарантии послевоенного порядка больше неприменимы”, — сказала она.
По ее словам, США, Россия и Китай время от времени заставляют европейские страны занять единую позицию. “Очень часто это сложно из-за разницы в интересах. Но мы это делаем — вспомним, к примеру, нашу политику относительно конфликта в Украине”, — добавила Меркель.
Как стало известно ранее, глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не планирует занимать должность канцлера до 2021 года.