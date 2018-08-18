Меркель закликали вимагати від Путіна звільнення Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова фракції партії "Союз-90"/"зелені" у бундестазі Катрін Герінг-Еккардт закликала канцлера ФРН Ангелу Меркель під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
Випадок Сенцова свідчить, "наскільки погано йдуть справи із захистом прав людини при Путіні", заявила Герінг-Еккардт в інтерв'ю одному з агентств.
З авторитарним російським президентом і його корумпованим режимом не можна спілкуватися у "некритичному звичайному режимі", підкреслила політик.
"Меркель повинна дати зрозуміти, що продовжувати утримувати Сенцова як політичного заручника неприйнятно. Якщо його невдовзі не відпустять, це призведе до вкрай різкого погіршення відносин між Росією і Європою", - застерегла очільниця опозиційної фракції.
Він назвала "жорстокою і нелюдською" ту обставину, що Сенцов "після легітимної критики протиправної російської окупації Криму" був засуджений "за сфабрикованою справою" до 20 років колонії у Сибіру.
На зустрічі з Путіним 18 серпня в замку Мезеберг недалеко від Берліна канцлер ФРН також повинна дати зрозуміти, що "європейські санкції можуть бути пом'якшені лише в тому випадку, якщо Путін припинить військову агресію проти України і якщо будуть виконані мінські угоди", вважає Катрін Герінг-Еккардт. Співпрацю Берліна з Москвою в рамках проекту "Північний потік - 2" вона назвала "тягарем для європейської згуртованості і дискредитацією Німеччини в очах її східноєвропейських партнерів".
На переговорах Меркель і Путін, як очікується, обговорять тему сирійського врегулювання, ситуацію на сході України, питання енергетики. Зустріч розпочнеться о 18:00 за місцевим часом. Спочатку лідери РФ і ФРН зроблять заяви для преси, після чого переговори продовжаться тет-а-тет.