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Меркель призвали потребовать от Путина освобождения Сенцова

Киев • УНН

 • 10532 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступить за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Меркель призвали потребовать от Путина освобождения Сенцова

Случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине", заявила Геринг-Эккардт в интервью одному из агентств.

С авторитарным российским президентом и его коррумпированным режимом нельзя общаться в "некритичном обычном режиме", подчеркнула политик.

"Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова в качестве политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к крайне резкому ухудшению отношений между Россией и Европой", - предостерегла глава оппозиционной фракции.

Он назвала "жестоким и бесчеловечным" то обстоятельство, что Сенцов "после легитимной критики противоправной российской оккупации Крыма" был приговорен "по сфабрикованному делу" к 20 годам колонии в Сибири.

На встрече с Путиным 18 августа в замке Мезеберг недалеко от Берлина канцлер ФРГ также должна дать понять, что "европейские санкции могут быть смягчены лишь в том случае, если Путин прекратит военную агрессию против Украины и если будут выполнены минские соглашения", считает Катрин Геринг-Эккардт. Сотрудничество Берлина с Москвой в рамках проекта "Северный поток - 2" она назвала "бременем для европейской сплоченности и дискредитацией Германии в глазах ее восточноевропейских партнеров".

На переговорах Меркель и Путин, как ожидается, обсудят тему сирийского урегулирования, ситуацию на востоке Украины, вопросы энергетики. Встреча начнется в 18:00 по местному времени. Сначала лидеры РФ и ФРГ сделают заявления для прессы, после чего переговоры продолжатся тет-а-тет.

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