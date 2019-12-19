Меркель вперше за 5 років випередила Лукашенка в рейтингу симпатій українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року, серед світових лідерів українці найбільш позитивно ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає УНН.
"Після саміту в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69%) та президента Франції Макрона (з 39 до 52%). В результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців", - йдеться у результатах рейтингу.
У той час як ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно – 72%.
Зазначається, що оцінки Макрона та Меркель більш-менш рівномірні за регіональним та електоральним розподілом. Натомість у ситуації з Лукашенком та Путіним спостерігаються чіткі відмінності: останнім часом значно більше довіряють на Півдні та Сході.
Симпатики партій "Європейська солідарність" та "Голос" дещо менше довіряють Лукашенку, більше – прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя". Останні натомість єдині серед симпатиків парламентських політичних сил, які довіряють Путіну.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 року.
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