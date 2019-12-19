Меркель впервые за 5 лет опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев

"После саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%) и президента Франции Макрона (с 39 до 52%). В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев", - говорится в результатах рейтинга.

В то время как отношение к президенту РФ Владимира Путина не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.

Отмечается, что оценки Макрона и Меркель более или менее равномерные по региональному и электоральным распределением. Зато в ситуации с Лукашенко и Путиным наблюдаются четкие различия: в последнее время гораздо больше доверяют на Юге и Востоке.

Сторонники партий "Европейская солидарность" и "Голос" несколько меньше доверяют Лукашенко, больше - сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Последние взамен единственные среди сторонников парламентских политических сил, которые доверяют Путину.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 13-17 декабря 2019 года.

Напомним, уровень удовлетворенности работой Президента Украины Владимира Зелинского вырос с 53 до 62%.