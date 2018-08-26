У Німеччині не хочуть повертати регулярні призови до армії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель встала на сторону супротивників повернення до регулярних призовів до армії. Про це політик заявила в ефірі телеканалу ARD, передає УНН.
"Я не хотіла б повертати загальну військову повинність", - сказала Меркель.
За її словами, "вимоги до військовослужбовців зараз стали зовсім іншими", це означає, що і важливість регулярних призовів не така, як була раніше.
Нагадаємо, в Україні відбувається підготовка у військових комісаріатах до осіннього призову на строкову військову службу до Збройних сил України.