В Германии не хотят возвращать регулярные призывы в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель встала на сторону противников возвращения к регулярным призывам в армию. Об этом политик заявила в эфире телеканала ARD, передает УНН.
"Я не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность", - сказала Меркель.
По ее словам, "требования к военнослужащим сейчас стали совсем другими", это значит, что и важность регулярных призывов не такая, как была раньше.
Напомним, в Украине происходит подготовка в военных комиссариатах к осеннему призыву на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины.