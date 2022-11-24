Меркель: повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом

Деталі

Майже рік тому Меркель залишила посаду канцлера в момент, коли попередження про швидке російське вторгнення в Україну звучали вже публічно

“Я б бажала мирнішого часу після свого відходу, тому що мені довелося багато займатися Україною”, — сказала Меркель в інтерв’ю Олександру Осангу, який розмовляв з нею після відставки.

Цитата

“Але це не стало сюрпризом. Мінська угода розмилася. Влітку 2021 року, після того, як президенти Байден і путін зустрілися, я хотіла створити незалежний європейський формат обговорень з російським президентом, знову з Еммануелем Макроном у Раді ЄС. Але хтось заперечував, а у мене вже не було сил наполягати на своєму, оскільки всі знали, що восени я піду”, — розповіла вона.

За словами Меркель, під час її останнього візиту до Москви в серпні того року ставлення до неї було таке саме: “У сенсі силової політики ти скінчилася. Для путіна лише сила має значення”.

Ставлення до Меркель у німецькому суспільстві різко змінилося після початку повномасштабної війни, коли німці усвідомили ступінь залежності економіки країни від постачання російської сировини і насамперед газу. Олаф Шольц, який позиціонував себе на виборах як політик, що максимально схожий на Меркель, з лютого оголосив про кардинальну зміну курсу. Багато хто також дорікає Меркель за те, що вона опиралася вступу Грузії та України до НАТО. На думку критиків, якби ці країни зараз були членами альянсу, російський диктатор не наважився б напасти на Україну.

Автор інтерв’ю зазначає, що Меркель не виявила жодного каяття чи жалю. Водночас вона не шкодує, що пішла.

“Хтось новий повинен був цим зайнятися. З погляду внутрішньої політики питання перезріло. І в сенсі зовнішньої політики, зрештою я ні на міліметр не просунулась... не тільки щодо України. Придністров’я і Молдова, Грузія та Абхазія, Сирія та Лівія. Настав час для нового підходу”, — сказала Меркель.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, як і раніше, продовжує звертатися за порадами до своєї попередниці на посаді Ангели Меркель.