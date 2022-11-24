Меркель: повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27433 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60549 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 98206 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 148490 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173171 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 351213 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221290 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193821 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332499 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459159 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 29237 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 22405 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 21641 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 23567 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 20951 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 351213 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332499 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679450 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78348 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115422 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200399 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226369 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219390 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Меркель: повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом

Меркель: повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом

Київ • УНН

 • 2310331 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель дала велике інтерв’ю журналу Spiegel. У ньому вона заявила, що повномасштабне російське вторгнення не стало сюрпризом, пише УНН.

Деталі

Майже рік тому Меркель залишила посаду канцлера в момент, коли попередження про швидке російське вторгнення в Україну звучали вже публічно

“Я б бажала мирнішого часу після свого відходу, тому що мені довелося багато займатися Україною”, — сказала Меркель в інтерв’ю Олександру Осангу, який розмовляв з нею після відставки.

Цитата

“Але це не стало сюрпризом. Мінська угода розмилася. Влітку 2021 року, після того, як президенти Байден і путін зустрілися, я хотіла створити незалежний європейський формат обговорень з російським президентом, знову з Еммануелем Макроном у Раді ЄС. Але хтось заперечував, а у мене вже не було сил наполягати на своєму, оскільки всі знали, що восени я піду”, — розповіла вона.

За словами Меркель, під час її останнього візиту до Москви в серпні того року ставлення до неї було таке саме: “У сенсі силової політики ти скінчилася. Для путіна лише сила має значення”.

Ставлення до Меркель у німецькому суспільстві різко змінилося після початку повномасштабної війни, коли німці усвідомили ступінь залежності економіки країни від постачання російської сировини і насамперед газу. Олаф Шольц, який позиціонував себе на виборах як політик, що максимально схожий на Меркель, з лютого оголосив про кардинальну зміну курсу. Багато хто також дорікає Меркель за те, що вона опиралася вступу Грузії та України до НАТО. На думку критиків, якби ці країни зараз були членами альянсу, російський диктатор не наважився б напасти на Україну.

Автор інтерв’ю зазначає, що Меркель не виявила жодного каяття чи жалю. Водночас вона не шкодує, що пішла.

“Хтось новий повинен був цим зайнятися. З погляду внутрішньої політики питання перезріло. І в сенсі зовнішньої політики, зрештою я ні на міліметр не просунулась... не тільки щодо України. Придністров’я і Молдова, Грузія та Абхазія, Сирія та Лівія. Настав час для нового підходу”, — сказала Меркель.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, як і раніше, продовжує звертатися за порадами до своєї попередниці на посаді Ангели Меркель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85