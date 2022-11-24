Меркель: полномасштабное российское вторжение не стало сюрпризом

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Почти год назад Меркель покинула пост канцлера в момент, когда предупреждения о скором российском вторжении в Украину звучали уже публично

“Я бы желала более мирного времени после своего ухода, потому что мне пришлось много заниматься Украиной”, — сказала Меркель в интервью Александру Осангу, разговаривавший с ней после отставки.

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“Но это не стало сюрпризом. Минское соглашение размылось. Летом 2021 года, после того, как президенты Байден и путин встретились, я хотела создать независимый европейский формат обсуждений с российским президентом, снова с Эммануэлем Макроном в Совету ЕС. Но кто-то возражал, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду”, — рассказала она.

По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву в августе того года отношение к ее было такое же: “В смысле силовой политики ты кончилась. Для путина только сила имеет значение”.

Отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала полномасштабной войны, когда немцы осознали степень зависимости экономики страны от снабжения российского сырья и прежде всего газа. Олаф Шольц, позиционировавший себя на выборах как политик, максимально похож на Меркель, с февраля объявил о кардинальном изменении курса. Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО. По мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, российский диктатор не отважился бы напасть на Украину.

Автор интервью отмечает, что Меркель не обнаружила ни одного раскаяния или сожаления. В то же время она не сожалеет, что ушла.

“Кто-то новый должен был этим заняться. С точки зрения внутренней политики вопрос перезрел. И в смысле внешней политики, в конце концов я нет на миллиметр не продвинулась... не только в отношении Украины. Приднестров’я и Молдова, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Настало время для нового подхода”, — сказала Меркель.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему продолжает обращаться за советами к своей предшественнице в должности Ангелы Меркель.