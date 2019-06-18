Меркель: повернення Росії в ПАРЄ не може пройти будь-яку ціну

"Що стосується повернення Росії, то ми зробили різні спроби, і ми ще не в кінці процесу. Тут потрібно звернути увагу на дві речі: з одного боку, ми спостерігаємо за протизаконними діями Росії, особливо в тому, що стосується України, з іншого, ми знаємо, що без діалогу і контактів не зможемо вирішити проблеми ", - сказала канцлер.

"Тому докладаються зусилля для того, щоб Росія знайшла шлях в ПАРЄ, але це не може бути будь-якою ціною. Для цього повинні бути виконані певні умови. Як справи виглядатимуть далі, подивимося", - додала вона.



Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ.



Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.



У Росії заявляли, що країна подасть заявку в ПАРЄ, якщо їй нададуть всі права делегації.