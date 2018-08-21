Меркель обговорить в Баку можливість збільшення поставок каспійського газу в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Можливості для збільшення поставок до Євросоюзу природного газу з регіону Каспійського моря стануть однією з головних тем майбутнього візиту канцлера ФРН Ангели Меркель в Азербайджан. Про це з посиланням на неназваного високопоставленого німецького чиновника повідомила у вівторок британська газета Financial Times, передає УНН.
За словами джерела видання, Німеччина “відчуває значний інтерес” до проекту Південного газового коридору, по якому газ з родовища Шах-Деніз буде поставлятися в Європу через Туреччину. Як додав німецький чиновник, Берлін хотів би, щоб по цьому трубопроводу Європа також мала можливість отримувати туркменський і іранський газ.
Financial Times, в свою чергу, відзначає, що Берлін відчуває все більший тиск з боку Вашингтона в зв’язку з участю німецьких компаній в проекті з будівництва трубопроводу “Північний потік — 2”, а також з боку Брюсселя, який наполягає на подальшій диверсифікації газових поставок в ЄС .
Як повідомляв УНН, Азербайджан може відмовитися від збільшення імпорту електроенергії з Росії.