Меркель обсудит в Баку возможность увеличения поставок каспийского газа в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа из региона Каспийского моря станут одной из главных тем предстоящего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Азербайджан. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника чиновника сообщила во вторник британская газета Financial Times, передает УНН.
По словам источника издания, Германия “испытывает значительный интерес” к проекту Южного газового коридора, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию. Как добавил немецкий чиновник, Берлин хотел бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также имела возможность получать туркменский и иранский газ.
Financial Times, в свою очередь, отмечает, что Берлин испытывает все большее давление со стороны Вашингтона в связи с участием немецких компаний в проекте по строительству трубопровода “Северный поток — 2”, а также со стороны Брюсселя, настаивающего на дальнейшей диверсификации газовых поставок в ЕС.
Как сообщал УНН, Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России.