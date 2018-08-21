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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Меркель обсудит в Баку возможность увеличения поставок каспийского газа в ЕС

Киев • УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа из региона Каспийского моря станут одной из главных тем предстоящего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Азербайджан. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника чиновника сообщила во вторник британская газета Financial Times, передает УНН.

Меркель обсудит в Баку возможность увеличения поставок каспийского газа в ЕС

По словам источника издания, Германия “испытывает значительный интерес” к проекту Южного газового коридора, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию. Как добавил немецкий чиновник, Берлин хотел бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также имела возможность получать туркменский и иранский газ.

Financial Times, в свою очередь, отмечает, что Берлин испытывает все большее давление со стороны Вашингтона в связи с участием немецких компаний в проекте по строительству трубопровода “Северный поток — 2”, а также со стороны Брюсселя, настаивающего на дальнейшей диверсификации газовых поставок в ЕС.

Как сообщал УНН, Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России.

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