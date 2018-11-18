Меркель і Макрон розповіли, коли представлять план реформ ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон мають намір до середини грудня подати своїм партнерам по Євросоюзу пропозиції щодо його реформування. Про це лідери обох країн заявили під час зустрічі у відомстві канцлера ФРН в Берліні, передає УНН з посиланням на DW.
Як пояснила канцлер Німеччини, тепер треба “дійсно уявити певні результати”.
“Ми повинні до травня зробити дуже багато для того, щоб Європа стала більш згуртованою, суверенною і ефективною”, — заявив президент Франції, перед зустріччю з канцлером ФРН, наголосивши на необхідності відповідної німецько-французької угоди.
Наприкінці кінці травня в країнах ЄС пройдуть вибори в Європарламент.
“Ти сказав, що ми перебуваємо на роздоріжжі. Це саме те, що я відчуваю”, — звернулася Меркель до Макрона на прес-конференції.
Вона назвала “дуже символічним” то, що тиждень тому разом з Макроном у Франції взяла участь у церемонії з нагоди закінчення Першої світової війни, а тепер він приїхав до Берліна з нагоди Народного дня скорботи, який відзначається в Німеччині в пам’ять про загиблих у війнах і жертви тоталітарних режимів.
Макрон, виступаючи в бундестазі, зокрема, зазначив, що “нове німецько-французьке завдання полягає в тому, щоб забезпечити Європу інструментами, необхідними для набуття більшої самостійності”.
Як повідомляє видання, передбачувані реформи ЄС, зокрема, включають встановлення загального бюджету для 19 країн-членів єврозони і створення європейського валютного фонду на основі Європейського стабілізаційного механізму (EMS). Спірним залишається введення так званого цифрового податку для великих концернів.
Нагадаємо, в грудні 2017 року лідери Німеччини і Франції заявляли, що планують до березня 2018 року ухвалити спільні положення щодо реформи Єврозони.