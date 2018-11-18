Меркель і Макрон розповіли, коли представлять план реформ ЄС

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон мають намір до середини грудня подати своїм партнерам по Євросоюзу пропозиції щодо його реформування. Про це лідери обох країн заявили під час зустрічі у відомстві канцлера ФРН в Берліні, передає УНН з посиланням на DW.