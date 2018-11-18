Меркель и Макрон рассказали, когда планируют представить план реформ ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены до середины декабря представить своим партнерам по Евросоюзу предложения по его реформированию. Об этом лидеры обеих стран заявили в ходе встречи в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.
Как пояснила канцлер Германии, теперь надо "действительно представить определенные результаты".
"Мы должны до мая сделать очень много для того, чтобы Европа стала более сплоченной, суверенной и эффективной", - заявил президент Франции, перед встречей с канцлером ФРГ, отметив необходимость соответствующего германско-французского соглашения.
В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.
"Ты сказал, что мы находимся на распутье. Это именно то, что я чувствую", - обратилась Меркель к Макрону на пресс-конференции.
Она назвала "очень символичным" то, что неделю назад вместе с Макроном во Франции приняла участие в церемонии по случаю окончании Первой мировой войны, а теперь он приехал в Берлин по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов.
Макрон, выступая в бундестаге, в частности, отметил, что "новая германско-французская задача состоит в том, чтобы снабдить Европу инструментами, необходимыми для обретения большей самостоятельности".
Как сообщает издание, предполагаемые реформы ЕС, в частности, включают учреждение общего бюджета для 19 стран-членов еврозоны и создание европейского валютного фонда на основе Европейского стабилизационного механизма (EMS). Спорным остается введение так называемого цифрового налога для крупных концернов.
Напомним, в декабре 2017 года лидеры Германии и Франции заявляли, что планируют до марта 2018 года принять совместные положения по реформе Еврозоны.