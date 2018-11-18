Меркель и Макрон рассказали, когда планируют представить план реформ ЕС

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены до середины декабря представить своим партнерам по Евросоюзу предложения по его реформированию. Об этом лидеры обеих стран заявили в ходе встречи в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.