Меркель "дала слово": Україна залишиться транзитною країною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в середу в німецькому місті Равенсбург, заявила, що Європейська Комісія не зможе перешкоджати будівництву трубопроводу "Північний потік-2". У той же час, вона заявила, що Україна повинна залишатися транзитною державою. Про це пише щоденна ділова газета Німеччини Handelsblatt, передає УНН.
"Проект в основному схвалений. Нова газова директива дає Єврокомісії більше можливостей для оскарження. Але це не завадить йому", - сказала Меркель.
"Ключовим моментом", за словами Меркель, є Україна.
"Україна повинна залишатися транзитною країною, незважаючи на "Північний потік", - підкреслила канцлер.
За її словами, це буде обговорюватися з новим президентом України, і вона заявила про це російському президентові.
"Ось де я дала слово", - підкреслила Меркель.
У той же час, за її словами, "в цілому проект виправданий".
Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" вже відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту російського газу через територію України з початку 2020 року.