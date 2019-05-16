Меркель "дала слово": Україна залишиться транзитною країною

КИЇВ. 16 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в середу в німецькому місті Равенсбург, заявила, що Європейська Комісія не зможе перешкоджати будівництву трубопроводу "Північний потік-2". У той же час, вона заявила, що Україна повинна залишатися транзитною державою. Про це пише щоденна ділова газета Німеччини Handelsblatt, передає УНН.