Меркель “дала слово”: Украина останется транзитной страной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду в немецком городе Равенсбург, заявила, что Европейская Комиссия не сможет препятствовать строительству трубопровода “Северный поток-2”. В то же время, она заявила, что Украина должна оставаться транзитным государством. Об этом пишет ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt, передает УНН.
“Проект в основном одобрен. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но это не помешает ему”, — сказала Меркель.
“Ключевым моментом”, по словам Меркель, является Украина.
“Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на “Северный поток”, — подчеркнула канцлер.
По её словам, это будет обсуждаться с новым президентом Украины, и она заявила об этом российскому президенту.
“Вот где я дала слово”, — подчеркнула Меркель.
В то же время, по её словам, “в целом проект оправдан”.
Как сообщал УНН, НАК “Нафтогаз Украины” уже отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.