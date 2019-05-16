Меркель “дала слово”: Украина останется транзитной страной

“Проект в основном одобрен. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но это не помешает ему”, — сказала Меркель.

“Ключевым моментом”, по словам Меркель, является Украина.

“Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на “Северный поток”, — подчеркнула канцлер.

По её словам, это будет обсуждаться с новым президентом Украины, и она заявила об этом российскому президенту.

“Вот где я дала слово”, — подчеркнула Меркель.

В то же время, по её словам, “в целом проект оправдан”.

Как сообщал УНН, НАК “Нафтогаз Украины” уже отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.



