Мерілін Менсон з'явиться в новому сезоні серіалу "Американські боги"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Американський рок-виконавець Мерілін Менсон зніметься у третьому сезоні серіалу "Американські боги", передає УНН із посиланням на Deadline.
Так, Менсон з'явиться в чотирьох епізодах нового сезону, який, за даними видання, повинен вийти у наступному році.
Як зазначено, Менсону дісталася роль Йохана Венгрена, вокаліста дез-метал групи Blood Death. Він і його група є джерелом енергії для Містера Середи в його війні з "Новими" Богами.
Додамо, що це не перша роль Менсона: раніше він знімався у таких телесеріалах, як "Секс і Каліфорнія", "На дні", "Сини анархії".
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