Мэрилин Мэнсон появится в новом сезоне сериала "Американские боги"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги", передает УНН со ссылкой на Deadline.
Так, Мэнсон появится в четырех эпизодах нового сезона, который, по данным издания, должен выйти в следующем году.
Как отмечено, Мэнсону досталась роль Йохана Венгрена, вокалиста дэт-метал группы Blood Death. Он и его группа являются источником энергии для Мистер Среды в его войне с "Новыми" Богами.
Добавим, что это не первая роль Мэнсона: ранее он снимался в таких телесериалах, как "Блудливая Калифорния", "На дне", "Сыны Анархии".
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