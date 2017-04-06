Мережа WOG CAFE розширюватиметься за межами АЗС - С.Корецький
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Компанія WOG активно працює над вдосконаленням та розширенням мережі WOG CAFE поза межами АЗК. Про це під час відкриття WOG CAFE в аеропорту Жуляни розповів генеральний директор компанії Сергій Корецький, передає кореспондент УНН.
За його словами у цьому сегменті WOG робить основний акцент на якості своїх продуктів харчування, і судячи з лояльності клієнтів, обрані пріоритети — успішно працюють.
“Ми вважаємо, що ми надаємо принципово якісніші товари та сервіс. Починаючи він нашої "найкавовішої кави", яка здобула популярність як в мережі АЗК так і поза нию. Минулого року, наприклад, ми продали більше 20 млн чашок кави. Відповідно, з 2013 року ми помножили цей показник у три рази. Загалом, це і є показником успішності і лояльності наших клієнтів до наших продуктів.
Окрім кави популярністю користуються наші хот-доги і бургери. Ми постійно удосконалюємося із різного роду салатами, сандвічами і здоровим харчуванням. Тому ми віримо в успішність, бо ми бачимо практичний успіх на прикладі потягів Інтерсіті, ми бачимо багато позитивних відгуків у соцмережах про наші заклади і ми дуже з того тішимося”, — розповів він.
За словами С. Корецького компанія WOG стала першою у своєму сегменті, яка вийшла з WOG CAFÉ за межі АЗК і запропонувала свої послуги в центрі міста та на інфраструктурних об’єктах.
“Ми віримо в цей напрямок”, — додав він, зазначивши, що компанія розвиватиме його й надалі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG CAFE у “Жулянах” зможе одночасно обслуговувати близько сотні пасажирів аеропорту.