Сеть WOG CAFE будет расширяться за пределы АЗС - С.Корецький

По его словам, в этом сегменте WOG делает основной акцент на качестве своих продуктов питания, и судя по лояльности клиентов, выбранные приоритеты - успешно работают.

"Мы считаем, что мы предоставляем принципиально качественные товары и сервис. Начиная он нашего "найкавовішої кави", которая получила известность как в сети АЗК так и вне нее. В прошлом году, например, мы продали более 20 млн чашек кофе. Соответственно, с 2013 года мы умножили этот показатель в три раза. В общем, это и является показателем успешности и лояльности наших клиентов к нашим продуктам.

Кроме кофе популярностью пользуются наши хот-доги и бургеры. Мы постоянно совершенствуемся с разного рода салатами, сэндвичами и здоровым питанием. Поэтому мы верим в успех, потому что мы видим практический успех на примере поездов Интерсити, мы видим много положительных отзывов в соцсетях о наших заведения и мы очень с того рады", - рассказал он.

По словам С.Корецкого компания WOG стала первой в своем сегменте, которая вышла из WOG CAFÉ за пределы АЗК и предложила свои услуги в центре города и на инфраструктурных объектах.

"Мы верим в это направление", - добавил он, отметив, что компания будет развивать его и дальше.

Напомним, как сообщал УНН, WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта .