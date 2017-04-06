Сеть WOG CAFE будет расширяться за пределы АЗС - С.Корецький

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49922 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104619 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160943 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117776 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107195 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103674 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154862 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сеть WOG CAFE будет расширяться за пределы АЗС - С.Корецький

Сеть WOG CAFE будет расширяться за пределы АЗС - С.Корецький

Киев  •  УНН

 • 30549 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Компания WOG активно работает над совершенствованием и расширением сети WOG CAFE вне АЗК. Об этом во время открытия WOG CAFE в аэропорту Жуляны рассказал генеральный директор компании Сергей Корецкий, передает корреспондент УНН.

По его словам, в этом сегменте WOG делает основной акцент на качестве своих продуктов питания, и судя по лояльности клиентов, выбранные приоритеты - успешно работают.

"Мы считаем, что мы предоставляем принципиально качественные товары и сервис. Начиная он нашего "найкавовішої кави", которая получила известность как в сети АЗК так и вне нее. В прошлом году, например, мы продали более 20 млн чашек кофе. Соответственно, с 2013 года мы умножили этот показатель в три раза. В общем, это и является показателем успешности и лояльности наших клиентов к нашим продуктам.

Кроме кофе популярностью пользуются наши хот-доги и бургеры. Мы постоянно совершенствуемся с разного рода салатами, сэндвичами и здоровым питанием. Поэтому мы верим в успех, потому что мы видим практический успех на примере поездов Интерсити, мы видим много положительных отзывов в соцсетях о наших заведения и мы очень с того рады", - рассказал он.

По словам С.Корецкого компания WOG стала первой в своем сегменте, которая вышла из WOG CAFÉ за пределы АЗК и предложила свои услуги в центре города и на инфраструктурных объектах.

"Мы верим в это направление", - добавил он, отметив, что компания будет развивать его и дальше.

Напомним, как сообщал УНН, WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта .

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