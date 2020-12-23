Мережа “М’ясомаркетів” впевнено рухається до 50 магазинів по всій Україні до кінця 2020 року: відкрилося ще 4 маркети

“М’ясомаркет” — це сучасний формат “магазинів біля дому”. Агрохолдинг МХП запустив цей проект у межах своєї трансформації із сировинної компанії в кулінарну. За словами голови правління МХП Юрія Косюка, маркети мають дарувати людям якість, сервіс та емоцію. І вони з цим завданням чудово справляються!

“До "М’ясомаркетів“ щодня постачаються найсвіжіші продукти, тут представлений широкий асортимент різноманітних товарів, — усе для того, аби забезпечити покупців лише найякіснішою продукцією. Також ми відрізняємося від решти магазинів унікальними стандартами викладки товарів”, — говорить про принципи роботи м’ясних крамниць фахівець зі збуту МХП Роман Антоненко.

Найкраще про враження від магазину можна дізнатися від його відвідувачів. Ось що говорять гості відкриття у Мирнограді, де “М’ясомаркет” з’явився 16 грудня:

“Маркет шикарний! Обслуговування на найвищому рівні! А головне — тут якісні продукти. Молодці! Ми дуже раді, що такий бутик з’явився у нашому місті”, — говорить пані Оксана.

“М’ясомаркети” відкриваються у максимально зручних місцях для мешканців, у житлових кварталах та в центрах. Розташування цілком відповідає концепції “магазинів біля дому”, що також дуже цінують його клієнти:

“Локація дуже зручна! У такому районі, де багато будинків, немає так багато маркетів, як у Києві. Щоб поїхати до супермаркету з трьома дітьми, мені треба виділити пів дня. Круто, що тепер є така м’ясна крамниця просто біля будинку: зайшла й закупилася всім необхідним в одному місці!” — ділиться враженнями пані Яна, гостя відкриття гастро-бутику у Львові 18 грудня.

Особливістю “М’ясомаркетів” є те, що в жодному з магазинів ви не зустрінете продавців. Замість них працюють м’ясні сомельє. Хто це? Розповідає шеф-сомельє Валех:

“Наші сомельє — це люди, які знають про м’ясо все: від процесу його обробки до приготування. Це консультанти і навіть неофіційні шеф-кухарі ваших родин. Вони допомагають зібрати продуктовий кошик, діляться рецептами. Головне наше завдання — викликати позитивні емоції у гостей”.

“У маркеті дуже привітні дівчата-сомельє! Ми вперше тут, зайшли й ледь не розгубилися. Але вони дуже допомогли, зорієнтували! Будемо приходити сюди ще, бо живемо поруч”, — діляться враженнями від маркету в Луцьку подружня пара Марина та Володимир.

Нові “М’ясомаркети” пропонують широкий асортимент м’яса та великий вибір супутніх товарів: бакалію, молочні продукти, напівфабрикати, напої, соуси, маринади, випічку. Такий підхід реалізовано з метою забезпечити відвідувачів усім необхідним до смачного столу. Окрім цього, можна придбати готові м’ясні продукти або попросити сомельє замаринувати м’ясо. Тоді вдома залишиться лише покласти страву на пательню й насолоджуватися вечерею.

МХП продовжує розширювати франчайзингову мережу “М’ясомаркетів” та планує до кінця року відкрити 50 точок. Все для того, аби полегшувати людям життя та дарувати унікальний досвід гастро-шопінгу.