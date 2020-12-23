Сеть "Мясомаркетов" уверенно движется к 50 магазинам по всей Украине до конца 2020 года: открылось еще 4 маркеты

"Мясомаркет" - это современный формат "магазинов у дома". Агрохолдинг МХП запустил этот проект в рамках своей трансформации с сырьевой компании в кулинарную. По словам главы правления МХП Юрия Косюка, маркеты должны дарить людям качество, сервис и эмоцию. И они с этой задачей прекрасно справляются!

"В "Мясомаркеты" ежедневно поставляются свежие продукты, здесь представлен широкий ассортимент разнообразных товаров - все для того, чтобы обеспечить покупателей только качественной продукцией. Также мы отличаемся от остальных магазинов уникальными стандартами выкладки товаров", - говорит о принципах работы мясных магазинов специалист по продажам МХП Роман Антоненко.

Лучше всего о впечатлении от магазина можно узнать от его посетителей. Вот что говорят гости открытия в Мирнограде, где "Мясомаркет" появился 16 декабря:

"Маркет шикарный! Обслуживание на высшем уровне! А главное - здесь качественные продукты. Молодцы! Мы очень рады, что такой бутик появился в нашем городе", - говорит Оксана.

"Мясомаркеты" открываются в максимально удобных местах для жителей, в жилых кварталах и в центрах. Расположение вполне соответствует концепции "магазинов у дома", что также очень ценят его клиенты:

"Локация очень удобная! В таком районе, где много домов, нет так много маркетов, как в Киеве. Чтобы поехать в супермаркет с тремя детьми, мне надо выделить полдня. Круто, что теперь есть такая мясная лавка прямо у дома: зашла и закупилась всем необходимым в одном месте!" - делится впечатлениями госпожа Яна, гостя открытия гастро-бутика во Львове 18 декабря.

Особенностью "Мясомаркетов" является то, что ни в одном из магазинов вы не встретите продавцов. Вместо них работают мясные сомелье. Кто это? Рассказывает шеф-сомелье Валех:

"Наши сомелье - это люди, которые знают о мясе все: от процесса его обработки до приготовления. Это консультанты и даже неофициальные шеф-повара ваших семей. Они помогают собрать продуктовую корзину, делятся рецептами. Главная наша задача - вызвать положительные эмоции у гостей".

"В маркете очень приветливые девушки-сомелье! Мы впервые здесь, зашли и едва не растерялись. Но они очень помогли, сориентировали! Будем приходить сюда еще, потому что живем рядом", - делятся впечатлениями от маркета в Луцке супружеская пара Марина и Владимир.

Новые "Мясомаркеты" предлагают широкий ассортимент мяса и большой выбор сопутствующих товаров: бакалею, молочные продукты, полуфабрикаты, напитки, соусы, маринады, выпечку. Такой подход реализован с целью обеспечить посетителей всем необходимым к вкусному столу. Кроме этого, можно приобрести готовые мясные продукты или попросить сомелье замариновать мясо. Тогда дома останется только положить блюдо на сковороду и наслаждаться ужином.

МХП продолжает расширять франчайзинговую сеть "Мясомаркетов" и планирует до конца года открыть 50 точек. Все для того, чтобы облегчать людям жизнь и дарить уникальный опыт гастро-шопинга.