Мережа “М’ясомаркетів” продовжує збільшуватися: минулого тижня відкрилося ще два магазини

І хоча минулого тижня були введені особливо суворі карантинні обмеження у низці міст, адміністрація кожної з точок постаралася, аби гарантувати гостям максимальну безпеку. На відкриттях стежили за дотриманням дистанції між людьми, а до магазинів пускали обмежену кількість людей та лише в масках.

“Практикуємо та впроваджуємо кращі рішення”

МХП разом із партнерами за системою франчайзингу працюють над аналітикою досвіду інших магазинів мережі, дослухаються до відгуків гостей крамниці, враховують побажання щодо асортименту. Це допомагає тримати сервіс та якість продукції на найвищому рівні. Підбір товарів для кожної точки підбирається індивідуально і на 100% відповідає запитам відвідувачів.

За відповідністю високим стандартам якості у кожному “М’ясомаркеті” стежать партнери-франчайзі. Вони, з підтримкою МХП, розвивають магазини на місцях та є гарантами того, що крім першокласної продукції, гості отримуватимуть тут і приємний досвід гастро-шопінгу.

“Я, як партнер-франчайзі, особисто несу відповідальність за те, щоб ви, відвідувачі, були задоволені покупками з цього магазину. Дякую партнерам МХП за довіру та підтримку в запуску цього „М’ясомаркету“. Надалі ми будемо продовжувати розвиватися та вводитимемо нові групи товарів. Давайте зворотний зв’язок, залишайте побажання, поради, чого б ще вам хотілося бачити в асортименті. Ми зробимо все, щоб в цьому магазині ви отримали суперовий сервіс і хороший настрій!” — звернулася до гостей відкриття в Старокостянтинові партнер-франчайзі Валентина Скалка.

“Хто скуштує нашу шаурму раз, буде приходити щодня!” — каже Валентина Скалка

МХП зараз переживає активну трансформацію із сировинної компанії на кулінарну, тому пропонує ще більше готових рішень клієнтам. Родзинкою нових “М’ясомаркетів” у Старокостянтинові та Володимирі-Волинському є зона стріт-фуду — тут готуються донери та шаурма. Такі страви — лідери street-food через свою ситність та зручність формату. У МХП розробили власну рецептуру і зробили шаурму по-справжньому корисним перекусом.

У складі шаурми з “М’ясомаркету” виключно якісне м’ясо від “Нашої Ряби”, яке готують на вертикальному грилі, свіжі овочі та зелень. Так страва виходить смачною, м’ясною, соковитою та легкою для шлунку. Роблять шаурму за єдиним стандартом якості МХП, якому вчать шаурмистів при DönerMarket у Києві.

Магазин без продавців

Відсутність продавців — ще одна особливість мережі магазинів. Замість них тут працюють м’ясні сомельє. Сомельє допоможуть сформувати меню, поділяться, як найкраще приготувати м’ясо. І навіть на місці можуть його замаринувати, щоб удома потрібно було лише приготувати зручним способом. Таку концепцію реалізували для того, аби м’ясний сомельє став неофіційним шеф-кухарем кожної родини.

Якість — не розкіш, а факт

Найвищі стандарти якості демонструє МХП вже понад 20 років. “М’ясомаркети” — не виключення. У магазині завжди свіжа та безпечна продукція. Гості магазину повертаються сюди знову і знову, бо впевнені в тому, що дають своїм малюкам. В асортименті є все необхідне, щоб зібрати повний продуктовий кошик: м’ясо, напівфабрикати, молочна й м’ясна продукція, соуси, хлібобулочні вироби, овочі, фрукти та інші супутні товари.

Філософію приємного процесу купівлі продуктів компанія поширює по всій Україні. До кінця року планується щонайменше 50 “М’ясомаркетів” у різних куточках країни.