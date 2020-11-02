Сеть "Мясомаркетов" продолжает увеличиваться: на прошлой неделе открылось еще два магазина

И хотя на прошлой неделе были введены особенно строгие карантинные ограничения в ряде городов, администрация каждой из точек постаралась, чтобы гарантировать гостям максимальную безопасность. На открытиях следили за соблюдением дистанции между людьми, а в магазины пускали ограниченное количество людей и только в масках.

"Практикуем и внедряем лучшие решения"

МХП вместе с партнерами по системе франчайзинга работают над аналитикой опыта других магазинов сети, прислушиваются к отзывам гостей магазина, учитывают пожелания относительно ассортимента. Это помогает держать сервис и качество продукции на высоком уровне. Подбор товаров для каждой точки подбирается индивидуально и на 100% соответствует запросам посетителей.

За соответствием высоким стандартам качества в каждом "Мясомаркете" следят партнеры-франчайзи. Они, с поддержкой МХП, развивают магазины на местах и являются гарантами того, что кроме первоклассной продукции, гости будут получать здесь и приятный опыт гастро-шопинга.

"Я, как партнер-франчайзи, лично несу ответственность за то, чтобы вы, посетители были довольны покупками из этого магазина. Спасибо партнерам МХП за доверие и поддержку в запуске этого "Мясомаркета". В дальнейшем мы будем продолжать развиваться и вводить новые группы товаров. Давайте обратную связь, оставляйте пожелания, советы, чего бы еще вам хотелось видеть в ассортименте. Мы сделаем все, чтобы в этом магазине вы получили суперовий сервис и хорошее настроение!" - обратилась к гостям открытия в Староконстантинове партнер-франчайзи Валентина Скалка.

"Кто попробует нашу шаурму раз, будет приходить каждый день!" - говорит Валентина Скалка

МХП находится в активной трансформации из сырьевой компании в кулинарную, поэтому предлагает еще больше готовых решений клиентам. Изюминкой новых "Мясомаркетов" в Староконстантинове и Владимире-Волынском является зона стрит-фуда - здесь готовятся донэр и шаурма. Такие блюда - лидеры street-food из-за своей сытности и удобство формата. В МХП разработали собственную рецептуру и сделали шаурму по-настоящему полезным перекусом.

В составе шаурмы с "Мясомаркета" исключительно качественное мясо от "Нашей Рябы", которое готовят на вертикальном гриле, свежие овощи и зелень. Так блюдо получается вкусным, мясным, сочным и легкым для желудка. Делают шаурму по единому стандарту качества МХП, которому учат шаурмистов при DönerMarket в Киеве.

Магазин без продавцов

Отсутствие продавцов - еще одна особенность сети магазинов. Вместо них здесь работают мясные сомелье. Сомелье помогут сформировать меню, поделятся, как лучше приготовить мясо. И даже на месте могут его замариновать, чтобы дома нужно было только приготовить удобным способом. Такую концепцию реализовали для того, чтобы мясной сомелье стал неофициальным шеф-поваром каждой семьи.

Качество - не роскошь, а факт

Высокие стандарты качества демонстрирует МХП уже более 20 лет. "Мясомаркеты" - не исключение. В магазине всегда свежая и безопасная продукция. Гости магазина возвращаются сюда снова и снова, так как уверены в том, что дают своим малышам. В ассортименте есть все необходимое, чтобы собрать полную продуктовую корзину: мясо, полуфабрикаты, молочная и мясная продукция, соусы, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другие сопутствующие товары.

Философию приятного процесса покупки продуктов компания распространяет по всей Украине. До конца года планируется не менее 50 "Мясомаркетов" в разных уголках страны.