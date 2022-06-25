Мерам Мадрида та Берліна зателефонував фейковий Кличко і просив допомогти організувати гей-парад

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“Вчора, нібито від мого імені, мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка”, – повідомив міський голова.

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Кличко пояснив, що ворог веде війну по всіх фронтах - зокрема, з дезінформації, з дискредитації українських політиків. Щоб розсварити з європейськими партнерами, та щоб Україні не допомагали.

“Переконаний, правоохоронці повинні розслідувати таку "діяльність". Якщо треба - залучити іноземних фахівців. До речі, гібридна війна, дезінформація з боку росії - одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня”, – додав мер.

Що передувало

Правлячий бургомістр Берліна Франциска Гіффай під час відеозв'язку з мером Києва у п'ятницю, 24 червня, засумнівалась у тому, що розмовляє зі справжнім мером української столиці, пише прес-служба бургомістра.

Прес-секретар берлінського Сенату Ліза Фрерікс зазначила, що співрозмовник мера виглядав як Кличко, перша чверть години розмови не викликала жодних підозр.

У коментарі німецьким ЗМІ прес-секретар заявила, що співрозмовник Гіффай "поцікавився, як ми впораємося з великою кількістю українських біженців, скільки їх у нас, це була абсолютно нормальна розмова, як ми й очікували". Але потім торкнулися тем, які викликали у Гіффай підозру”.

"У якийсь момент наш співрозмовник послався на якусь розмову з послом України у ФРН Андрієм Мельником і поцікавився, як ми ставимося до того, що настільки багато українців та українок намагаються обманним шляхом отримати соціальні виплати в Берліні. Він також попросив, щоб німецька влада допомогла повернути в Україну молодих чоловіків, щоб відправити їх на фронт. А остання тема викликала вже здивування: він поцікавився, чи не можемо ми надати Києву консультативну допомогу у проведенні гей-параду. Це здалося більш, ніж дивним з огляду на те, що в Україні зараз триває війна. Після цього відеозв'язок обірвався", - зазначила Ліза Фрерікс.