Мэрам Мадрида и Берлина позвонил фейковый Кличко и просил помочь организовать гей-парад

ukru
13:44 • 23767 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 35516 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 40698 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 17902 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 54485 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 57822 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 98401 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116686 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125478 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112903 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 48895 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 100975 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 36949 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 32466 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 34838 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 98401 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 100975 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242515 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272284 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 24083 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116686 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104156 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121872 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124270 просмотра
Актуальное
Мэрам Мадрида и Берлина позвонил фейковый Кличко и просил помочь организовать гей-парад

Мэрам Мадрида и Берлина позвонил фейковый Кличко и просил помочь организовать гей-парад

Киев • УНН

 • 139217 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С целью дискредитации украинских политиков злоумышленник, с помощью технологии DeepFake позвонил мэрам Мадрида и Берлина, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграмм-канал КГГА.

Цитата

“Вчера, якобы от моего имени, мэрам нескольких европейских столиц из фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко”, – сообщил городской голова.

Подробности

Кличко объяснил, что враг ведет войну по всем фронтам – в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами и чтобы Украине не помогали.

“Убежден, что правоохранители должны расследовать такую ​​"деятельность". Если нужно – привлечь иностранных специалистов. Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России – одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны участвовать на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе”, – добавил мэр.

Что предшествовало

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай во время видеосвязи с мэром Киева в пятницу, 24 июня, усомнилась в том, что разговаривает с настоящим мэром украинской столицы, пишет пресс-служба бургомистра.

Пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс отметила, что собеседник мэра выглядел как Кличко, первые четверть часа разговор не вызывал никаких подозрений.

В комментарии немецким СМИ пресс-секретарь заявила, что собеседник Гиффай "поинтересовался, как мы справимся с большим количеством украинских беженцев, сколько их у нас, это был абсолютно нормальный разговор, как мы и ожидали. Но затем затронули темы, которые вызвали у Гиффай подозрение”.

"В какой-то момент наш собеседник сослался на какой-то разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем получить социальные выплаты в Берлине. Он также попросил, чтобы немецкие власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт, а последняя тема вызвала удивление: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада, что показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война. После этого видеосвязь оборвалась", - отметила Лиза Фрерикс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы