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Мера Риму викликали до прокуратури через корупційний скандал

Мера Риму викликали до прокуратури через корупційний скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Мер Рима Вірджинія Раджі викликана в прокуратуру в рамках розслідування справи про призначення на пост глави міського департаменту туризму Ренато Марри, брата заарештованого за підозрою в махінаціях з нерухомістю міського чиновника, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Сьогодні мені прийшло запрошення з'явитися в прокуратуру в рамках заходів, пов'язаних з призначенням Ренато Маррей, яке, як відомо, вже було відкликано", - написала В.Раджі на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вона вже поінформувала про це керівництво опозиційного "Руху 5 зірок", до якого вона належить.

"Ми готові надати будь-яку розяснювальну інформацію з даного приводу", - додала політик, зазначивши, що її совість чиста.

За інформацією агентства askanews, допит В.Раджі призначений на 30 січня, вона підозрюється у зловживанні службовим становищем і підробці документів.

Як відзначає видання, гучний корупційний скандал спалахнув у Римі в середині грудня. Один з найближчих соратників Вірджинії Раджі, глава служби по персоналу мерії Раффаеле Марра був заарештований під час розслідування за фактом серйозних махінацій з нерухомістю в італійській столиці. Разом з Р.Марра заарештований один з найбільших римських підприємців, що займаються будівельним бізнесом.

На початку січня влада італійської столиці скасувала призначення брата заарештованого, Ренато Марри, на пост глави департаменту туризму у зв'язку з можливим конфліктом інтересів.

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