Мэра Рима вызвали в прокуратуру из-за коррупционного скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Мэр Рима Вирджинию Раджи вызвана в прокуратуру в рамках расследования дела о назначении на пост главы городского департамента туризма Ренато Марри, брата арестованного по подозрению в махинациях с недвижимостью городского чиновника, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Сегодня мне пришло приглашение явиться в прокуратуру в рамках мероприятий, связанных с назначением Ренато Маррей, которое, как известно, уже был отозвано", - написала В.Раджи на своей странице в Facebook.
По ее словам, она уже проинформировала об этом руководство оппозиционного "Движения 5 звезд", к которому она принадлежит.
"Мы готовы предоставить любую разъяснительную информацию по данному поводу", - добавила политик, отметив, что его совесть чиста.