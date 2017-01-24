Мэра Рима вызвали в прокуратуру из-за коррупционного скандала

"Сегодня мне пришло приглашение явиться в прокуратуру в рамках мероприятий, связанных с назначением Ренато Маррей, которое, как известно, уже был отозвано", - написала В.Раджи на своей странице в Facebook.

По ее словам, она уже проинформировала об этом руководство оппозиционного "Движения 5 звезд", к которому она принадлежит.

"Мы готовы предоставить любую разъяснительную информацию по данному поводу", - добавила политик, отметив, что его совесть чиста.