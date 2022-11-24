Мера Харкова оштрафували за російську мову

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"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим", – написав Кремінь.

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Як ідеться у постанові, Ігор Терехов у зверненнях до жителів Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 закону.

"За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 188 (52) Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн", – ідеться у повідомленні.

Також винесено попередження офіційним інтернет-представництвам Терехова у Facebook та Telegram.

"Уповноважений із захисту державної мови здійснив низку заходів державного контролю за застосуванням державної мови Харківською міською радою, під час яких були встановлені факти використання депутатами Харківської міської ради, в тому числі Ігорем Тереховим, недержавної мови при здійсненні своїх повноважень", – додав Кремінь.

Нагадаємо

У липні Тарас Кремінь повідомив, що 25 українських посадовців не використовують державну мову, коли інформують суспільство у соціальних мережах та через телебачення.