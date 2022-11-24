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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Мера Харкова оштрафували за російську мову

Мера Харкова оштрафували за російську мову

Київ • УНН

 • 792688 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Мера Харкова Ігора Терехова оштрафували на 3400 грн за використання російської мови в ефірах телемарафону. Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.

Цитата

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим", – написав Кремінь.

Деталі

Як ідеться у постанові, Ігор Терехов у зверненнях до жителів Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 закону.

"За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 188 (52) Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн", – ідеться у повідомленні.

Також винесено попередження офіційним інтернет-представництвам Терехова у Facebook та Telegram. 

"Уповноважений із захисту державної мови здійснив низку заходів державного контролю за застосуванням державної мови Харківською міською радою, під час яких були встановлені факти використання депутатами Харківської міської ради, в тому числі Ігорем Тереховим, недержавної мови при здійсненні своїх повноважень", – додав Кремінь.

Нагадаємо

У липні Тарас Кремінь повідомив, що 25 українських посадовців не використовують державну мову, коли інформують суспільство у соціальних мережах та через телебачення.

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