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Мэра Харькова оштрафовали за русский язык

Мэра Харькова оштрафовали за русский язык

Киев • УНН

 • 792686 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3400 грн за использование русского языка в эфирах телемарафона. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

Детали

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” Харьковским городским головой Игорем Тереховым", – написал Кремень.

Как говорится в постановлении, Игорь Терехов в обращениях к жителям Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 закона.

"За совершение указанного административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 188 (52) Кодекса Украины об административных правонарушениях, применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн", – говорится в сообщении.

Также вынесено предупреждение официальным интернет-представительствам Терехова в Facebook и Telegram. 

"Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, в ходе которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий", – добавил Кремень.

Напомним

В июле Тарас Кремень сообщил, что 25 украинских чиновников не используют государственный язык, когда информируют общество в социальных сетях и через телевидение.

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