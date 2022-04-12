Мер Маріуполя заявив, що у місті загинуло понад 10 тисяч мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мер українського портового міста Маріуполь Вадим Бойченко заявив, що понад 10 тисяч мирних жителів загинули під час російської облоги міста, пише AP, інформує УНН.
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"Мер українського портового міста Маріуполь заявив у понеділок, що понад 10 000 мирних жителів загинули під час російської облоги міста, і що кількість загиблих може перевищити 20 000, на тлі того, як тижні атак та поневірянь залишають трупи маріупольців "встеляти вулиці килимами", - пише агентство.
Деталі
Бойченко повідомив нові подробиці недавніх заяв українських офіційних осіб про те, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися трупів жертв блокади.
За словами Бойченка, російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.
"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють", - сказав він.
Доповнення
Маріупольська міська рада опублікувала фото підземного переходу на околиці Маріуполя де окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими.