Мэр Мариуполя заявил, что в городе погибло более 10 тысяч мирных жителей

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"Мэр украинского портового города Мариуполь заявил в понедельник, что более 10 000 мирных жителей погибли во время российской осады города, и что количество погибших может превысить 20 000, на фоне того, как недели атак и лишений оставляют трупы мариупольцев "устилать улицы коврами", - пишет агентство.



Детали

Бойченко сообщил новые подробности недавних заявлений украинских официальных лиц о том, что российские силы привезли в Мариуполь передвижные крематории, чтобы избавиться от трупов жертв блокады.

По словам Бойченко, российские силы доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба, и эти тела сжигают", - сказал он.

Дополнение

Мариупольский городской совет опубликовал фото подземного перехода на окраине Мариуполя, где оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными.