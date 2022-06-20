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Мер Кременчука назвав варіанти опалювального сезону у місті після ударів рашистів по ТЕЦ

Мер Кременчука назвав варіанти опалювального сезону у місті після ударів рашистів по ТЕЦ

Київ • УНН

 • 476776 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Опалювальний сезон у Кременчуці Полтавської області через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою. За словами мера міста Віталія Малецького, існує чотири варіанти щодо опалення у Кременчуці наступної зими, ідеальний - встановлення індивідуального опалення. Про це повідомив Малецький у Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Президент вже попередив усіх, що майбутній опалювальний сезон буде дуже складним. Після серії ракетних ударів міська Кременчуцька ТЕЦ повністю зруйнована. Тому є декілька варіантів розвитку подій, залежно від планів та цілей рашистів», - попередив міський голова.

Деталі

Так, зі слів мера:

1 варіант. В разі пошкодження рашистами державних газових та електричних мереж, зігрітися в Україні зимою буде можливо лише пічним опаленням або буржуйками.

2 варіант. Нові ракетні удари зруйнують міські теплові потужності і місто залишиться без централізованого опалення, а магістральні та будинкові мережі порве від морозу. Зігрітися зможуть лише ті, у кого індивідуальне газове, електро або пічне опалення.

3 варіант. Централізоване опалення буде забезпечене за рахунок резервних (законсервованих) міських котелень, розташованих у різних частинах міста (адреси називати не буду з міркувань безпеки), та поступово переведене на нові квартальні котельні.

4 варіант. Мешканці встановлюють індивідуальне опалення у своїй квартирі, і тому самостійно вирішують, коли починати і закінчувати опалювальний сезон. 

«Зараз сім днів на тиждень ми працюємо над диверсифікацією та підготовкою до пуску централізованого опалення, але радимо всім бажаючим переходити на індивідуальне опалення. Цим ви допоможете місту, зменшуючи навантаження на систему централізованого опалення, і зробите себе незалежними в питанні опалення власного житла», - заявив він.

Нагадаємо

Близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон через пошкодження місцеої ТЕЦ в Кременчуці рашистськими окупантами.

Українські Національні Новини

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