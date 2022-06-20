Мэр Кременчуга назвал варианты отопительного сезона в городе после ударов рашистов по ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Отопительный сезон в Кременчуге Полтавской области из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой. По словам мэра города Виталия Малецкого, существует четыре варианта по отоплению в Кременчуге следующей зимой, идеальный - установка индивидуального отопления. Об этом сообщил Малецкий в Facebook, пишет УНН.
Цитата
«Президент уже предупредил всех, что предстоящий отопительный сезон будет очень сложным. После серии ракетных ударов городская Кременчугская ТЭЦ была полностью разрушена. Поэтому есть несколько вариантов развития событий, в зависимости от планов и целей рашистов», – предупредил городской голова.
Детали
Так, со слов мэра:
1 вариант. В случае повреждения рашистами государственных газовых и электрических сетей, согреться в Украине зимой будет возможно только печным отоплением или буржуйками.
2 вариант. Новые ракетные удары разрушат городские тепловые мощности и город останется без централизованного отопления, а магистральные и домовые сети порвет от мороза. Согреться смогут только те, у кого индивидуальное газовое, электро- или печное отопление.
3 вариант. Централизованное отопление будет обеспечено за счет резервных (законсервированных) городских котельных, расположенных в разных частях города (адреса называть не буду из соображений безопасности), и постепенно переведены на новые квартальные котельные.
4 вариант. Жители устанавливают индивидуальное отопление в своей квартире, и потому самостоятельно решают, когда начинать и заканчивать отопительный сезон.
«Сейчас семь дней в неделю мы работаем над диверсификацией и подготовкой к пуску централизованного отопления, но рекомендуем всем желающим переходить на индивидуальное отопление. Этим вы поможете городу, уменьшая нагрузку на систему централизованного отопления, и сделаете себя независимыми в вопросе отопления собственного жилья», – заявил он.
Напомним
Около 180 тысяч жителей громады могут остаться без тепла и горячей воды на следующий отопительный сезон из-за повреждения местной ТЭЦ в Кременчуге рашистскими оккупантами.