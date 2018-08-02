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Мер Харкова звинуватив прокуратуру у боротьбі з пам'ятником Людмилі Гурченко

Мер Харкова звинуватив прокуратуру у боротьбі з пам'ятником Людмилі Гурченко

Київ • УНН

 • 8309 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міський голова Харкова заявив про боротьбу прокуратури з пам'ятником актрисі Людмилі Гурченко, який нещодавно встановили в одному зі скверів міста. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Прокуратура проти, коли щось в Харкові змінюється на краще. ... Їм уже мало щогодини кошмарити бізнес. Їм мало чи не щодня проводити обшуки у працівників мерії та керівників комунальних підприємств, смикати їх на багатогодинні допити по висмоктаним з пальця справах. Вони тепер зайнялися боротьбою з пам'ятниками. У даному конкретному випадку - з пам'ятником почесному громадянину Харкова Людмилі Гурченко. Зліпили на колінах чергову кримінальну справу за фактом його встановлення", - написав харківський мер.

Водночас у прес-службі прокуратури Харківської області УНН повідомили, що проваджень щодо встановлення пам'ятника немає.

"Є провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, і зареєстровано воно за фактами, які оприлюднені у засобах масової інформації щодо реконструкції скверу навколо пам'ятника і щодо можливого незаконного заволодіння коштами. Досудове розслідування проводить поліція", - зазначили у прес-службі відомства.

Як раніше повідомляла прес-служба Харківської міськради, пам'ятник актрисі Людмилі Гурченко відкрили 19 липня у сквері на вулиці Трінклера у центрі Харкова.

Нагадаємо, невідомий викрав скульптуру кішки-геймера в Одесі. 

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