Мэр Харькова обвинил прокуратуру в борьбе с памятником Людмиле Гурченко

"Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. ... Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае - с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки", - написал харьковский мэр.

В то же время, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что производств по установлению памятника нет.

"Есть производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, и зарегистрировано оно по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по реконструкции сквера вокруг памятника и о возможном незаконного завладения средствами. Досудебное расследование проводит полиция", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщала пресс-служба Харьковского горсовета, памятник актрисе Людмиле Гурченко открылось 19 июня в сквере на улице Тринклера в центре Харькова.

Напомним, неизвестный похитил скульптуру кошки-геймера в Одессе.