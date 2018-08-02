Мэр Харькова обвинил прокуратуру в борьбе с памятником Людмиле Гурченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Мэр Харькова заявил о борьбе прокуратуры с памятником актрисе Людмиле Гурченко, который недавно установили в одном из скверов города. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. ... Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае - с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки", - написал харьковский мэр.
В то же время, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что производств по установлению памятника нет.
"Есть производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, и зарегистрировано оно по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по реконструкции сквера вокруг памятника и о возможном незаконного завладения средствами. Досудебное расследование проводит полиция", - отметили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщала пресс-служба Харьковского горсовета, памятник актрисе Людмиле Гурченко открылось 19 июня в сквере на улице Тринклера в центре Харькова.
Напомним, неизвестный похитил скульптуру кошки-геймера в Одессе.